Каждое четвертое воскресенье октября практически по всему миру люди отмечают довольно необычный праздник – Международный день тёщи. Статус официального он так и не получил, хотя зародился еще в 1930-х годах в США, по одной из версий, как альтернатива Дню матери. Хотя как и почему он появился, не так уж и важно, ведь это отличный способ для мужчин порадовать свою тещу, а для некоторых, возможно, даже наладить отношения. А мы на Кухне.Amic.ru решили собрать рецепты, которые связаны по тематике с этим праздничным днем.
Закуска "Тещин язык"
Что потребуется?
- Кабачки – 1 кг
- Помидоры – 1 кг
- Перец сладкий — 2 шт.
- Острый перец – 0.25-0.5 шт. (или молотый по вкусу)
- Сахар – 80-100 г (по вкусу)
- Уксус 9% — 1-2 ст.л. (по вкусу)
- Чеснок – 1 головка (30 г)
- Масло растительное – 70 мл
- Соль – 1 ст.л. + по вкусу
Как готовить?
Банки промыть и простерилизовать. Металлические крышки для консервации залить холодной водой, довести до кипения и прокипятить 3-5 минут. Нарезать кабачки ломтиками, очистить и нарезать кусочками перец. Кожуру помидоров надрезать крест-накрест, залить кипятком и оставить на 1-2 минуты, после ополоснуть их проточной водой и очистить, нарезать ломтиками и перемолоть в блендере вместе с кусочками острого и сладкого перца.
Смесь переложить в кастрюлю, добавить соль, сахар и растительное масло, перемешать, поставить на плиту, довести до кипения и подержать на слабом огне 10 минут. Выложить ломтики кабачков, снова перемешать и варить еще 15-20 минут. Засыпать специями и несколькими нарезанными зубчиками чеснока, подержать на плите еще 5 минут. Влить уксус и потомить 2 минуты. Разлить по банкам, закатать под крышки и убрать в тепло.
Тещин карман
Что потребуется?
- Куриное филе — 1 шт.
- Сыр — 2 ломтика
- Ветчина — 2 ломтика
- Перец болгарский красный — 1 шт.
- Кукуруза консервированная — 4 ст.л.
- Майонез — по вкусу
- Сыр — по вкусу
- Соль и перец — по вкусу
- Специи — по вкусу
Как готовить?
Куриное филе надрезать таким образом, чтобы получился кармашек. Посолить, поперчить и посыпать специями. В надрез вложить ломтики сыра и ветчины. Грудку завернуть в смазанную маслом фольгу — каждый кусочек отдельно, промазать майонезом. Болгарский перец очистить, порубить кубиками и выложить на филе, посыпать кукурузой и тертым сыром. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.
Яйца для тёщи
Что потребуется?
- Яйца – 3 шт.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Перец чили стручковый свежий – 1-2 шт.
- Сахар – 1 ст.л.
- Сок лимонный свежий – 1 ст.л.
- Вода питьевая
- Кисло-сладкий соус — на выбор и по вкусу
Как готовить?
Сварить яйца вкрутую, остудить, очистить и проколоть каждое в 7-10 местах зубочисткой. Мелко порубить лук и перец. Обжарить вареные яйца, порезать пополам вдоль и выложить на тарелку "лицом вниз". Отварить рис, остудить и добавить к яйцам. Обжарить лук и чили на среднем огне. Добавить сахар, лимонный сок и воду, потомить в течение 5 минут. Полить яйца и рис соусом и выложить сверху лук с чили.
Комментарии
!5 лет назад 23 октября 2002 захват заложников на Дубровке во время мюзкла Норд-Ост, СМИ как в рот воды набрали, отмашки "сверху" ждут