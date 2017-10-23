Компания "Селф" выиграла сразу два конкурса по строительству соцобъектов в Алтайском крае. Фирма Нодара Шонии займется возведением тубдиспансера в Новоалтайске и школы в Барнауле. Суммарная стоимость контрактов составляет почти 1,3 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Школу в краевом центре необходимо построить в квартале "2008" по адресу: улица Сиреневая, 16. Объект должен быть закончен уже к декабрю 2018 года. Учебное заведение площадью 11,6 тыс. кв. м рассчитано на 550 детей. Также в ней предусмотрен бассейн. Стоимость контракта составила 448 млн рублей.
Параллельно "Селф" начнет возводить Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске. Речь идет о строительно-монтажных, пусконаладочных работах и поставке инженерного оборудования. Данный соцобъект необходимо сдать в эксплуатацию в декабре 2019 года. Контракт равен 830 млн рублей.
Отметим, что в обоих случаях компания "Селф" оказывалась единственным участником аукционов, забирая лоты по их начальной стоимости. Компания Нодара Шонии неоднократно получала госконтракты на строительство учебных, медицинских и культурных объектов в Алтайском крае.
ООО "Селф" зарегистрировано в Томской области с 2002 года, занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Комментарии
спасибо Локтеву за это
То есть на одного школьнико-место 1 000 000 рублей почти. Чтобы наши чиновники столько на каждого ребёнка потратили... это в страшном сне не приснится. Значит, распил заложен в стоимость.
Просто охренели уже ... Пилят и ниче не боятся
Красаучег !!!
Россия страна незаменимых людей. Вову конечно все знают, а теперь к этому списку ещё и Нодар Шонии добавился. Вот не будет этого прекрасного человека и некому будет школы и больницы в АК строить.
!5 лет назад 23 октября 2002 захват заложников на Дубровке во время мюзкла Норд-Ост, СМИ как в рот воды набрали, отмашки "сверху" ждут
23.10.2017 13:12
- гость -
не совсем корректный расчет. Школьнико-место это же не один кабинет, стул и стол. Посчитайте тогда еще сколько на ДАРе попилили - 198 мест за 3 с лишним миллиарда...
у них денег ! кому вы верите!!! нищие они!!
Селф это дочка ЗАО "Алтайский край" которым руководит Сергей Локтев
Интересен ещё один участник, близкий к «системе» Сергея Локтева – это алтайская строительная фирма «Селф», в которой гендиректором и единственным владельцем является Нодар Шония. Как пишет newdaynews.ru, есть данные, что эту компанию «буквально локтями проталкивает на победу в государственных тендерах первый вице-губернатор». Так, к примеру, было в конкурсе на право строительства перинатального центра, проведённом в Барнауле. Привлекательность подряда была в том, что можно было сразу получить огромную по алтайским меркам сумму. При этом «Селф» никогда не строила объекты такого уровня, а петербургская компания «Верфау Медикал Инжиниринг», также принимавшая участие в тендере, как раз специализировалась на возведении крупных объектов медицинского назначения. Но подряд питерцы не получили – его отдали структуре Нодара Шонии, которая предложила чуть меньшую сумму.
А вы докажите!