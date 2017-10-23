Фото: пресс-служба "Альфа-банка"
Операционный офис "Альфа-банка" в Алтайском крае обрел новую управляющую, которой стала уроженка Барнаула Ирина Бубенко.
Как сообщили в пресс-службе сибирского регионального центра "Альфа-банка", новый руководитель будет курировать работу финансовой организации с клиентами в сегментах средний, региональный и крупный бизнес, а также осуществлять административное управление операционным офисом.
Директор регионального центра "Альфа-банка" Андрей Фишер, комментируя данное кадровое решение, выразил уверенность в том, что госпожа Бубенко сумеет поспособствовать развитию организации на Алтае.
Ирина Бубенко окончила Санкт-Петербургский институт управления и экономики по специальности "Бухучет, анализ и аудит". В банковском секторе работает более 20 лет. С 2008 года она была главой представительства АО "ЮниКредит Банк" в Барнауле.
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