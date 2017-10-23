Фото: кадр из фильма "Стажер"
Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провели исследование, в каких сферах ищут работу соискатели в возрасте 55+ в Барнауле.
Так, с начала года в нашем городе работодатели разместили всего 2% вакансий для соискателей с опытом более 6 лет. А вот половина предложений на рынке для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет, их набралось 56% от общего числа вакансий. Наиболее охотно опытных соискателей компании готовы видеть в производстве, высшем менеджменте, бухгалтерии, продажах и строительстве.
Как прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук, часто по резюме соискателей в возрасте 55+ видно, что большинство из них ищут работу именно в той сфере, где работали раньше, где чувствуют себя увереннее. Так, каждый десятый из них готов рассматривать предложения с частичной занятостью, остальные хотели бы работать полный день.
Большинство из соискателей старше 55 лет – мужчины, их набралось 67%. Исследование проводилось 16-20 октября 2017 года.
Комментарии
ищу-ищу, а дальше? на этом все заканчивается
Старше 40-ка брать на работу не хотят.
Если после 50 лет потерял работу , это трагедия, найти работу практически не возможно
Фрезеровщики есть? Возьму до 60-ти.