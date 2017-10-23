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Дачный сезон завершен — в Барнауле прекратили работу садоводческие маршруты, сообщили в пресс-центре городской администрации 23 октября.
Окончание работы маршрутов для дачников санкционировано постановлением городских властей "Об организации перевозок жителей города к садоводческим участкам".
"Регулярные перевозки пассажиров и багажа по всем автобусным садоводческим маршрутам прекращаются с 22 октября", – говорится в сообщении.
Комментарии
Заметно) автобусы 1 маршрута стали ходить нормально.