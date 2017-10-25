Новый год к нам мчится. И все мы в ожидании этих дней безудержного веселья и чудес. Залог удачного праздника — отличная компания и правильное место. И хотя до главного дня года еще добрых два месяца, позаботиться о последнем пункте нужно уже сейчас, потому что, как известно, все самое лучшее разбирают сразу.
Незабываемую атмосферу новогодней ночи в своих уютных залах подарит популярный в Барнауле "THE BAR XXXX", расположенный в самом центре города. Он хранит дух сети культовых питерских баров и славится своим высоким сервисом обслуживания. "Иксы" – комплекс с эксклюзивной концепцией. Под одной крышей здесь расположены два пространства, которые могут работать в автономном режиме или с легкостью становиться единым целым, позволяя проводить различные по масштабу мероприятия.
Уютный зал караоке-бара "XXXX" отлично подходит для небольшой вечеринки с самостоятельной шоу-программой. Полная звукоизоляция обеспечит комфорт и независимость от остального комплекса. Зал оборудован сценой, театральным светом и профессиональной караоке-системой AST sistem.
Бар "XXXX" – это новое меню от бренд-шефа и оригинальная карта напитков, а также уникальное SHOW, в котором выступают профессиональные артисты и диджеи. Площадка напрямую работает с российскими звездами и может организовать для своих посетителей любое выступление. Оригинальная барная стойка, сцена, танцпол, полный комплект диджейского оборудования, светодиодный экран, 10 плазменных телевизоров, полное световое и звуковое оснащение – здесь есть все для незабываемой новогодней ночи.
В предстоящие новогодние праздники "THE BAR XXXX" приглашает на корпоративы и предлагает банкетный сервис на высоком уровне за очень умеренную цену. Посетителей ждет фирменная программа с ведущим, Дедом Морозом и Снегурочкой, символом 2018 года, диджеем, вокалистами, танцорами и эксклюзивным шоу от персонала бара.
Бар:
Банкет — до 150 персон
Фуршет — до 100 персон
Стоимость для одного человека — 2 500 руб. (500 руб. — новогодняя программа, 2 тыс. руб. - кухня, бар)
Караоке-бар
Банкет — до 70 персон
Фуршет — до 100 персон
Стоимость — 2 500 руб.
Зажгите новогоднее настроение вместе с "THE BAR XXXX" .
"THE BAR XXXX"
Барнаул, пер. Геблера, 33б,
тел. 53-42-22
18+