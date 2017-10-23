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Информацию о том, что в России могут повысить минимальный трудовой стаж, опровергли в профильном федеральном министерстве.
Как передает РИА "Новости", в Министерстве труда заявили, что данная мера в ведомстве даже не обсуждается.
Напомним, ранее "Ведомости" сообщали о том, что инициатива об увеличении трудового стажа рассматривается в администрации президента и кабинете министров. Указывалось, что такая мера могла бы стать альтернативой повышению пенсионного возраста.
При этом источники издания не уточняли, как сильно планируется увеличить минимальный трудовой стаж.
Комментарии
временное окно для троллинга катастрофически сужается
Странно, стаж итак повышается с каждым годом, забыли чтили уже? И стаж и баллы требуют с каждым всё больше.
Уже не знают чем заняться, как ещё притеснить народ.