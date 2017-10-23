Фото: arbuztoday.ru
Житель Барнаула Илья Бовкуш выкупил один из шести самолетов обанкротившейся авиакомпании "Томск Авиа" в ходе очередных торгов за 4,18 миллиона рублей, сообщает сайт "В Томске".
При этом начальная стоимость Ан-24 составляла 5,37 миллиона. Другие пять самолетов продать не удалось, следует из данных Межрегиональной электронной торговой системы (МЭТС).
Отмечается, что компании осталось продать три Ан-24 и два Ан-26. Кроме того, покупатель не нашелся и на объект незавершенного строительства в поселке Аэропорт, взлетно-посадочную полосу села Северное (Новосибирская область) и нежилое здание в Колпашево.
Авиакомпанию "Томск Авиа" признали банкротом в марте 2016 года. В отношении нее было введено конкурсное производство, началась реализация имущества для погашения долгов.
Ранее стало известно, что компания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") возобновила авиарейсы из аэропорта "Томск". Речь идет о направлениях до Каргасока и Барнаула.
Комментарии
На дачу будет летать????
Ну так то да, возникает вопрос ,а зачем он ему ? Тут надо посмотреть исправно ли платит налоги Илья Бовкуш если считает не критичным отдать пару другую лямов за трухлявый советских времен самолет АН 24...
14:16
Опять чужие деньги считать будем?
Похоже,больной на всю голову Илюша)))
кафэху сделает
Похоже Илья Владимирович и обанкротил организацию, а выкупил самолет с целью перепродажи...
Да, если есть земля, то построить на ней кафеху на 200 квадратов выйдет около 6-7 лямов.
а тут готовая сарайка - да еще с колоритом
"кафе Илюшин" и пофиг, что марка пепелаца АН, зато хозяин Илья.
ну да вложить в обустройство интерьера еще миллион придется
чистая выгода миллион и понты которые бесценны. Короче респект товарищу.
скорее всего на этом история и закончится
распилит в северную корею перегонит, там сварят, заплатят и спасибо скажут
цветмета на миллион там, не больше
Какие еще предположения, а? умники диванные!?
Самолет предназначается для ДОСААФ Барнаул и Точка.