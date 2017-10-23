Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Алтайском крае по состоянию на IV квартал 2017 года составляет 32 202 рубля. Данная величина влияет на размер соцвыплат для тех, кто покупает недвижимость за счет средств федерального бюджета. Также указанный ценник применяется для определения выплат дольщикам, сказано в документе, опубликованном Минстроем РФ.
Как пояснила порталу Amic.ru президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина, на самом деле заявленная министерством цена довольно сильно отличается от реальной. Например, "вторичка" в среднем по Барнаулу обходится в 46 тысяч за кв. м, а "первичка" — в районе 40 тысяч за кв. м. Застройщик передает данные Госинспекции, затем они обрабатываются крайстатом. Далее их систематизирует Минстройтранс, рассказала собеседница.
Добавим, методика определения средней рыночной стоимости 1 кв. м жилого помещения по субъектам РФ высчитывается по довольно сложной формуле. За основу берется средняя цена как "первички", так и "вторички", средняя стоимость строительства, а также коэффициент-дефлятор. Между тем за последние 3,5 года средняя рыночная стоимость жилья в Алтайском крае выросла всего на 2700 рублей за кв. м.
Среди регионов, входящих в СФО, ближе всего к показателям Алтайского края (32 202 рубля) оказались Кемеровская область (33 057), Бурятия (33 346), Хакасия (33 457 рублей) и Республика Алтай (33 845). Лидерами в РФ традиционно стали Москва (90 400 рублей), Санкт-Петербург (56 125), Ненецкий автономный округ (51 920) и Сахалинская область (51 885). Минимальная стоимость 1 кв. м — в Карачаево-Черкесии (22 399 рублей).
Стоит отметить, что стоимость квадратного метра жилья устанавливается в каждом регионе для расчетов сумм по социальным программам, которые предоставляются отдельным категориям граждан на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. В частности, стоимость квадратного метра жилья, заявленная Минстроем, будет влиять на дотации участникам программы "Молодая семья".
Комментарии
хаха три раза.