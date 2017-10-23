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Котировки продуктового ретейлера "Магнит", основанного бизнесменом Сергеем Галицким, пережили обвал на фоне слабой отчетности компании — по итогам третьего квартала ее чистая прибыль снизилась на 53,27%, сообщает "Коммерсант".
В абсолютном выражении прибыль "Магнита" составила 6,92 миллиарда рублей. Темпы снижения показателя оказались рекордными с 2006 года.
Издание отмечает, что финансовый директор компании Хачатур Помбухчан объяснил такие результаты запуском комплекса по производству грибов, редизайном сети магазинов и увеличением количества новых объектов.
К слову, в третьем квартале "Магнит" открыл 853 магазина, в том числе 629 в формате "у дома". Это почти в 1,8 раза больше, чем годом ранее. По итогам же 2017-го компания намерена открыть более двух тысяч магазинов формата "у дома".
Фактором, влияющим на показатели ретейлера, аналитики называют то, что предложение "Магнита" для покупателей слабее, чем у основного конкурента в лице X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель").
Что касается прогнозов, то "ВТБ Капитал" ожидает, что по итогам года выручка "Магнита" может вырасти на 7%. В самой же компании собственный прогноз по этому показателю снизили с 9–11% до 8–10%.
Отчетность ретейлера сказалась на его котировках, которые в минувшую пятницу показали на Московской бирже падение на 9,48%.
Комментарии
Гакой кошмар, как жить дальше, теперь будем медленно помирать с голоду
Третий квартал, всегда провальный, т.к праздников практически нет в нём. Сейчас к НГ всё встанет на свои места.
"аналитики называют то, что предложение "Магнита" для покупателей слабее, чем у основного конкурента в лице X5 Retail Group"
ну не знаю, как по мне, так товары в Магните в разы интереснее, чем в Пятерочке
смотря как, в какой период, списывать налоги...
Ещё не известно, что там за грибы
Ритейл.и соответственно,ритейлер
исправьте ошибку
Гость, а ты в словарь пробовал заглядывать? В словаре рЕтейлер, несмотря на то, что многие пишут рИтейлер
об марию-ра зубы обломали
Если магазин у дома, то люди волей-неволей будет брать продукты. Этим они и пользуются.
800 магазинов за квартал? как будто пельмени лепят, а не магазины открывают.... уже 13 тыс магазинов по всей стране... че там марийка с ее 500 штуками )
а прибыль то упала, т.к. в стадион в Краснодаре не хило вложился магнит, в целую футбольную школу... а у нас пока грунтовая трасса здоровья и все, в которую и вкладываться то не надо, зимой лыжню набил и готово ))