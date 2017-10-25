Скидку 10% дарит своим посетителям Том Ям Бар "Лапша и уши"

Азия стала ближе вместе с Том Ям Баром "Лапша и уши", который объявляет о старте новой акции. До 31 декабря читатели Amic.ru смогут воспользоваться подарочным купоном на всё меню.
Том Ям Бар "Лапша и уши" открылся совсем недавно, но активно набирает обороты и радует барнаульцев уникальным для краевой столицы предложением, так как это единственный городской ресторан, где в одном заведении собраны блюда всей паназиатской кухни – Таиланда, Вьетнама, Китая, Японии.
Минималистичный стильный интерьер, блюда, в приготовлении которых используется много аутентичных продуктов, которые редко встречаются в местных ресторанах, и приветливый персонал готовы радушно принимать своих гостей по адресу Ленина, 63 и баловать их скидочными предложениями, подробнее о которых возможно узнать по телефону.
Для того, чтобы получить скидку 10%, нужно распечатать или сделать скриншот купона, прикрепленного ниже.
О новинках, акциях и выгодных предложениях всегда можно узнать по тел. (3852) 58-36-36, а также на официальной странице в Instagram
"Лапша и Уши" находится по адресу: пр-т Ленина, 63
Данная акция не суммируется с другими акциями, проводимыми в Том Ям баре.
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