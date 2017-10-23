Фото: Amic.ru, Екатерина Смолихина
Журналисты побывали на заводе Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения (АНИТИМ), который был основан еще в 1957 году. В 2008 году в ОАО "АНИТИМ" начался выпуск зубовой гидрофицированной бороны "Мечта". Развивая это направление своей деятельности в последующие годы, предприятие поставило на производство тяжелую зубовую борону "Победа", тяжелую дисковую борону "Звезда" и культиватор-глубокорыхлитель "Алтай".
Отметим, что в 2017 году ОАО "АНИТИМ" вошло в состав объединения компаний "Алмаз". Изготавливаемые на предприятии почвообрабатывающие машины широко известны во многих регионах России и ближнего зарубежья. Их отличает современный высокий уровень почвообработки, качество изготовления и эксплуатационная надежность. Сбыт продукции производится через обширную дилерскую сеть, которая охватывает всю территорию Российской Федерации и Республики Казахстан.
Объем производства в 2016 году составил 361 миллион рублей. На данный момент выпущено 305 единиц почвообрабатывающей техники. Предлагаем фоторепортаж с завода в Барнауле.
Комментарии
Барнаульский гаражный кооператив ??? Судя по фото.
самые современные сельхозмашины в России
Так в Китае в каждом дворе добывали чугун!!!!
омг
А где это такой "завод"?
Соответственно и ЗП платят больше всех по России??
инновационное производство)))))))))))))))
"Самые современные" звучит как стёб, а так молодцы, что работают.
PS В этом году поддержали рублём рубцовский "Алмаз", тоже вполне приличная сельхозтехника. Удачи местным машиностроителям. Спасибо санкциям за это
Мрак и жуть.
блин, ну и заголовок, John Deere курит в сторонке.
блин, ну и заголовок, John Deere https://youtu.be/KoPYlsKtlQw курит в сторонке