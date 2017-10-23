Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Станислав Тетерятник покинул должность председателя комитета информационной политики администрации Барнаула, сообщили порталу Amic.ru в комитете по кадрам и муниципальной службе.
"Станислав Викторович ушел в отпуск с последующим увольнением. Последним днем его отпуска значился вчерашний день", — рассказала руководитель кадрового комитета Ольга Сухова.
По ее словам, исполнением обязанностей Станислава Тетерятника в данный момент занимается Юлия Павлинова.
Станислав Викторович Тетерятник родился 12 сентября 1976 года в Таганроге (Ростовская область). С 1980 года живет в Барнауле. Учился на французском отделении факультета иностранных языков Барнаульского педуниверситета. С 1996 года работал на телевидении: ведущим программы "Новости АТН", затем был ее руководителем и продюсером. В 2002 году стал редактором программы "События дня" телекомпании "Город".
В 2005 году стал редактором программы "Наши новости". В 2007 году назначен генеральным директором компании ООО "Краевое Агентство Информации", выпускающей программу "Наши новости".
С 2008 по 2012 год являлся депутатом Барнаульской городской думы V созыва. В июле 2013 года Станислав Тетерятник был назначен на должность председателя комитета информационной политики администрации города Барнаула. На этой должности он заменил Андрея Ляпунова, который возглавил департамент информационной политики администрации Алтайского края.
Комментарии
и куда?
и почему?
ведь позитив на информационном поле плещет через край ))
23.10.2017 15:49
- гость -
и куда?
Щас на сварщика отучится и колымить
сдали его
он же не сам решал о так называемой закрытости
опять нашли крайнего кто виноват в "провалах"
Съели парня.
Жаль, очень жаль! Стас, надеюсь сотрудничество будет продолжено!
Уход Станислава Викторовича - большая потеря для нашей мэрии. Адекватный, грамотный, образованный и очень интеллигентный человек. Видимо, такие в наших управах не ценятся... а жаль...
23.10.2017 16:04
Саша
+100500
Хорошего человека и грамотного сотрудника лишилась администрация города.