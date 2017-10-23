Фото: infourok.ru
Пожар произошел утром в понедельник, 23 октября, в многоквартирном жилом доме на территории Ленинского района Барнаула.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 08:04.
"Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 14 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 12 человек личного состава и 4 единицы техники", — уточняют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
а сложно написать где именно в ленинском районе. я вот сижу на работе, а вдруг это мой дом горит
Работай, а не читай и будет всё спокойно