Крупнейшее промышленное предприятие Алтайского края "Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) впервые провело день открытых дверей для жителей Заринска. Горожане получили уникальную возможность увидеть основные этапы работы этого промышленного гиганта.
В экскурсии приняли участие около 170 человек, при этом работой градообразующего предприятия заинтересовались не только взрослые, но и маленькие заринчане. Облачившись в защитные каски и халаты, гости проехали по территории завода с остановками на самых важных производственных объектах.
Участники экскурсии по "Алтай-Коксу" увидели закрытые склады угля, вагоноопрокидыватели, коксовые батареи и установки сухого тушения кокса. Дети и взрослые с непередаваемым восторгом наблюдали, как 23-метровый ротор переворачивает вагон с углем на 180 градусов. Неизгладимое впечатление на гостей завода произвело и то, как выдают из печи пылающий кокс и направляют его на тушение.
В завершении встречи заринчане посетили любовно созданный работниками завода музей. Здесь они познакомились с историей предприятия, запечатленной в стендах и экспозициях, и посмотрели корпоративные фильмы.
Теперь, после несомненного успеха, такие дни открытых дверей на "Алтай-Коксе" станут традиционными. Они не только позволяют своими глазами увидеть грандиозные масштабы работы этого завода, но и мотивируют на выбор профессии и последующее трудоустройство здесь. Ведь сегодня "Алтай-Кокс" – это крупный и надежный работодатель, который мотивирует своих сотрудников к добросовестному труду и постоянному повышению профессионального уровня.
"Алтай-Кокс" – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн тонн кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК)
659107, Россия, Алтайский край
Заринск, ул. Притаежная,
e-mail: 2ak-a-info@nlmk.com
+7 (38595) 5-31-80
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