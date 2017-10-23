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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минстрою России до конца года провести пообъектный анализ проблемных домов, в которых есть пострадавшие участники долевого строительства, сообщает пресс-служба Минстроя.
Как говорится в материалах ведомства, включение в список носит заявительный характер. Так, по данным регионов, число обманутых дольщиков может составлять как минимум 86 тысяч человек. Пока в списках проблемных объектов значатся 1592 жилых дома в 72 регионах страны.
В Алтайском крае таких объектов три. Один из них – дом компании "Сибирь Звезда", которая планировала построить дом по адресу: проезд Канатный, 46б.
Кроме того, существует проблема дольщиков дома на ул. ЮжСиба, 52а в Новоалтайске. Пока в реестр включены 22 гражданина. Здесь почти 2 года назад должен был появиться 10-этажный многоквартирный дом, пишет "Недвижимость Алтая".
Его возведение началось в августе 2014 года. Однако в октябре 2015 года стройка замерла. За это время "Строй-Тактика" успела возвести 4 этажа на 3 и 4 блок-секциях, к работам в первых двух корпусах застройщик даже не приступил. Согласно плану-графику, в IV квартале 2017 года планируется привлечение строительной организации для завершения объекта. Объект обещают сдать в конце 2018 года.
Третий объект – дом переменной этажности по ул. Прудской, 40 в Новоалтайске от компании "Аспект". С заявлением о включении в реестр кредитов обратились 56 дольщиков данного объекта. Ожидается, что передача ключей состоится в III и IV кварталах 2017 года.
В документе сказано, что все сроки указаны с учетом текущих ситуаций при строительстве объектов, расследовании уголовных дел, банкротных дел.
Ранее вице-премьер алтайского правительства Владимир Притупов сообщил, что в бюджете региона на 2018 год выделены средства для завершения строительства домов "Демидов-парка".
Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что власти решат любым способом проблему "Демидов парка".
"Сегодня, когда дольщики жилищного комплекса "Демидов парк" делятся своими тревогами по поводу достройки и ввода в эксплуатацию своего жилья, я могу говорить со всей уверенностью, что этот объект будет достроен. Да, он чрезвычайно проблемный, но я держу его на личном контроле. До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию квартиры в блок-секциях 4-7. В следующем году завершим вторую очередь этого комплекса. По крайней мере, дети дольщиков "Демидов парка" не успеют вырасти, а состав их семей кардинально не изменится к окончанию строительства, как у дольщиков "Барнаулстроя", — написал в своем блоге Александр Карлин.
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