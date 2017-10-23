Фото: Анастасия Хлыновская
Столб дыма в районе улицы Цеховой взволновал жителей Барнаула днем в понедельник, 23 октября — оказалось, что в районе гаражей здесь произошел пожар.
О ЧП порталу Amic.ru сообщила руководитель службы информации FM-Продакшн Анастасия Хлыновская, уточнив, что пожар произошел на улице Цеховой, немного не доезжая Калинина.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что данные о возгорании в гаражном боксе поступили в 15:07. "По предварительным данным, пострадавших нет. На тушении работают пожарные подразделения", — добавил представитель экстренного ведомства.
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