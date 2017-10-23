Пенсионерка из Барнаула, являющаяся потомком французских эмигрантов, едва не осталась без социальных выплат. Причиной стал надорванный паспорт и нежелание идти навстречу со стороны банка, сказано на сайте "Домсовет".
До революции у предков Алисаделен-Джоли Де Жокоте-Дю-Патюрель был ресторан в Москве. Сама она всю жизнь прожила и проработала в Барнауле. В октябре 64-летняя женщина оказалась в безвыходном положении: по документу, который был у нее на руках, в банке отказались выдать ей пенсию. А денег, чтобы заплатить госпошлину за новый паспорт, у нее не было.
"Первая страница моего паспорта немного надорвана, документ я получила около 10 лет назад, и он уже достаточно ветхий. Именно из-за этого операционист в банке отказался мне выдавать октябрьскую пенсию – 8300 рублей", – рассказала Алиса Де Жокоте-Дю-Патюрель.
После этого пенсионерка обращалась в другие отделения банка, но в выдаче ей также отказали. В паспортном столе пенсионерку "обрадовали": чтобы заменить паспорт, нужно было заплатить госпошлину в размере 1,5 тысячи рублей и подождать документ в течение месяца.
За помощью женщина обратилась к правозащитникам. Они изучили документы пенсионерки: паспорт и удостоверение. Убедившись, что признаков мошенничества нет, специалисты помогли составить заявления в ПФР по Алтайскому краю и прокуратуру с требованием повлиять на ситуацию, в которую попала пенсионерка.
"Мне позвонили через 7 дней после подачи заявлений и пригласили за пенсией в ближайшее отделение банка. В тот же день я получила свою пенсию и приступила к оформлению замены паспорта", — резюмировала Алиса Де Жокоте-Дю-Патюрель.
Комментарии
Без бумажки ты букашка, и с бумажкой... тоже...
Эта женщина до 53 лет была с ФИО приблизительно Иванова Мария Ивановна. Точно не помню. В 53 года сменила ФИО. Кредит на ипотеку 10 лет назад ей не дали.
Какая достойная пенсия, не так ли?