Фото: kuznya.info
Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг самых лучших российских горнолыжных курортов зимнего сезона 2017-2018 гг. Он был составлен исходя из посещаемости. В рейтинг не вошли горнолыжные комплексы в Москве.
Как говорится в сообщении на сайте "ТурСтата", кемеровский "Шерегеш" стал самым посещаемым горнолыжным курортом в России. В прошлом сезоне его посетило более 1 миллиона гостей. По популярности ГЛК опередил "Розу Хутор" и "Горки Город" в Сочи с 800 тысячами и 400 тысячами туристов соответственно, московский курорт "Сорочаны" с 500 тысячами посещений, "Домбай" в Карачаево-Черкесии, "Игора" в Ленинградской области с 400 тысячами отдыхающих.
В список лидеров попал к тому же красноярский "Бобровый лог". Именно там в 2019 году пройдет зимняя Универсиада.
Алтайские курорты не вошли в рейтинг.
10 самых популярных горнолыжных курортов России:
Шерегеш (Таштагол, Кемеровская область), 1 млн посетителей в сезоне 2016-2017 гг.
"Роза Хутор" (Красная Поляна, Сочи), 800 тысяч
"Сорочаны" (Дмитровский район, Московская область), 500 тыс.
Домбай (Карачаево-Черкесия), более 400 тыс.
"Игора" (Приозерский район, Ленинградская область), более 400 тыс.
"Горки Город" (Красная Поляна, Сочи), 400 тыс.
"Бобровый лог" (Красноярск), 300 тыс.
"Эльбрус" (Кабардино-Балкария), 250 тыс.
"Солнечная долина" (Миасс, Челябинская область), более 200 тыс.
"Свияжские холмы" (дер. Савино, Татарстан), 200 тыс.
Комментарии
Что может сравниться с красивыми русскими девчонками в купальниках на лыжном курорте? НИЧЕГО!!!