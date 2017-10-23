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Рок-музыкант Джордж Янг, являвшийся участником всемирно известного австралийского коллектива AC/DC, скончался на 71-м году жизни, передает РИА "Новости".
В сети распространяется сообщение AC/DC следующего содержания: "С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и указаний не было бы AC/DC".
Джордж Янг является уроженцем Шотландии. В Австралию его семья переехала в 1963 году. В скором времени он основал группу Easybeats, которая просуществовала до конца 60-х. Он также связан с появлением группы AC/DC, которую создали его младшие братья Ангус и Малькольм.
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В то время эта группа была на