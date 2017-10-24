Около 7,8 млрд рублей составит дорожный фонд Алтайского края в 2018 году, еще 700 млн — муниципальные дорожные фонды. Об этом сообщил заместитель председателя краевого правительства, министр финансов Алтайского края Владимир Притупов на пресс-конференции в понедельник, 23 октября.
Дорожный фонд
Краевой дорожный фонд подрастет на 12% к текущему фонду и составит 7,8 млрд рублей. На эти средства будут ремонтировать и строить дороги регионального и межмуниципального значения. Ещё 700 млн рублей — муниципальные дорожные фонды для строительства и ремонта внутригородских и поселковых дворов.
Объем средств на ремонт и строительство федеральных трасс пока неизвестен, отметил Владимир Притупов.
Строительство социально значимых объектов
Владимир Притупов сообщил, что в 2018 году власти региона планируют завершить большую часть работ по краевой программе "80 на 80".
Всего адресная инвестиционная программа запланирована в объеме 3,9 млрд рублей. Это средства на строительство и ремонт объектов государственной и муниципальной собственности, в том числе школ в городах, фельдшерско-акушерских пунктов, трех спортивно-оздоровительных комплексов. По словам Владимира Притупова, в 2018 году будет продолжена реконструкция краевого туберкулезного диспансера и государственного художественного музея.
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В рамках программы выделят средства в том числе на приобретение жилья медицинским работникам в Новоалтайске.
На газификацию пойдет еще 300 млн рублей, это средства федерального и краевого бюджетов, а также инвестиции "Газпрома".
Долги и бонусы
Чиновник напомнил, что регион вернулся к трехлетнему бюджетному планированию и впервые приблизился к показателю 100 млрд рублей консолидированного бюджета.
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Федеральный бюджет направит региону в 2018 году 37 млрд рублей, это на 7% больше, чем в текущем году. Из них 27 млрд — дотация на выравнивание, это на 20% больше, чем годом ранее.
"Это результат взвешенной бюджетной политики Алтайского края", — пояснил Притупов, имея в виду в том числе и низкий долг региона.
В то же время региональный бюджет уже в 2017 году направил рекордные 2 млрд рублей муниципалитетам на погашение долгов. Средства будут переведены до конца года.
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Это позволит полностью закрыть долги по налогам, которые составляют около 600 млн, плюс погашение бюджетных и коммерческих кредитов, и войти в новый год без такого обременения.
Так, по данным на 1 октября 2017 года, муниципалитеты должны региональной казне 1,364 млрд рублей.
В 2018 году муниципальным образованиям региона будет направлено 20,9 млрд рублей.
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