Знаете ли вы, что Роман Аркадьевич Абрамович – отец семерых детей? А вот знайте, а то вы все про миллиарды да яхты. Кстати, и с этим у него полный порядок. В день рождения 51-летнего российского бизнесмена портал Amic.ru подготовил инфографику с кратким списком его достижений.
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Комментарии
Как можно выставлять этих тварей сюда для просмотра? Его(и ему подобные) Дом-Тюрьма. Притом пожизненная.
Ждем 2-го февраля?
Очень вредная статья. Очень вредная идеалогия
Самолеты и деньги в Англиях - это достижение???? Какое же это достижение
В СССР например академик Ландау имел огромный коттеждж машину с шофером и еще кучу всего и когда какой то малец в деревне Пупкино за обедом спрашивал -а почему он имеет и я тоже хочу отец ему давал ложкой по лбу и строго говорил -Вот выучишся станешь большим ученым изобретешь атомную бомбу вот тогда и будет у тебя и дворец с прислугой и блага
А сейчас что отвечать мальцу на эту статью? Вырастешь станешь покупать-продавать и эффективно скапливать капитал и будут у тебя такие же блага что ли? Ну так господа мы так с такими нравоучениями молодым страну в сортир спустим. Как Российскую империю спустили в начале 20 века
Очень вредная статья.
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Это почему же? По мне так здорово обокрасть народ, а потом показывать свою хорошую жизнь.