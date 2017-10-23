Фото: socmedia.enisey.tv
После выборов президента в марте 2018 года может пройти новая волна ротации губернаторов. Как сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на собственные источники, на очереди губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Кемеровской области Аман Тулеев. Кем их заменить, уже обсуждают в президентской администрации. Всего на замену уходящим главам территорий подготовлены 70 чиновников.
По словам источников, ожидается, что этот этап затронет уже крупные регионы, где давно назрела необходимость замены руководителя. В Кремле посчитали невозможным произвести ротацию перед выборами главы государства. Это связано со значимостью территорий и их руководителей.
Один из наиболее обсуждаемых в Кремле претендентов на отставку — губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Другой информированный источник, регулярно участвующий в кремлевских совещаниях, утверждает, что необходимость отставки Полтавченко понимают почти все влиятельные элитные группы. Среди главных претензий к нынешнему главе Санкт-Петербурга — низкие рейтинги "Единой России" и скандалы, связанные со строительством стадиона "Зенит" к чемпионату мира 2018 года по футболу.
Кроме того, есть вероятность отставки главы Кемеровской области Амана Тулеева. Известно, что политический тяжеловес в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. При этом Тулеев имеет огромный авторитет в регионе, что поможет получить высокие показатели на выборах в марте следующего года.
Других кандидатур на увольнение "Дождь" пока не называет.
В конце сентября – начале октября Путин подписал указы об отставке глав одиннадцати регионов России. Свои посты по собственному желанию покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров и губернатор Ивановской области Павел Коньков.
Кроме того, в отставку ушел и глава Псковской области Андрей Турчак, назначенный после этого главой исполкома "Единой России".
Ожидается, что до конца октября президент России Владимир Путин встретится с уволенными губернаторами.
Комментарии
Что Полтавченко, что его коллега из Ленинградской области Дрозденко, они слабые руководители. Предстоящие выборы могут не организовать или наоборот, провести с нарушением закона о выборах, тем самым подставить Путина В.В. Этих деятелей надо было давно заменить, но Путин решил повременить и это ему может боком выйти.