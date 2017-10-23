Фото: Наши Новости
Экс-председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Станислав Тетерятник прокомментировал свой уход из мэрии краевой столицы, заявив, что это было самостоятельное решение.
"Никакого конфликта не было во взаимоотношениях с руководителями. Замечания губернатора носили сугубо рабочий характер и ни в коем случае не послужили толчком к уходу. Это самостоятельное решение", — цитирует его слова "Катунь 24".
Отметим, ранее глава региона Александр Карлин высказался в том ключе, что городской администрации следует подумать над форматом работы с журналистами и широкой общественностью.
Что касается дальнейших планов Станислава Тетерятника, то пока он о них не сообщил.
Напомним, что комитет информполитики городской администрации Тетерятник возглавлял с 2013 года.
Комментарии
Ой тяжело будет к смертным возвращаться
так то он далеко от них не уходил
Дай бог! Не все готовы заниматься пылепускательством и придумыванием оправданий для провалов и хреноваций. В некоторых еще не умерла личная и профессиональная честь. И это радует!