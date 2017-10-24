Выбирая еду и напитки, часто мы руководствуемся вкусом, редко задумываясь, полезен ли такой выбор. Сладкие газированные напитки, соки в тетрапаках перегружены сахаром и пустыми калориями, бедны полезными веществами. Между тем вода — это самый полезный и доступный напиток, который существует на свете.
Вода — источник минералов и микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности нашего организма. Артезианская вода идеальна для производства питьевой воды, в ней сохранен естественный солевой состав, и она защищена от воздействия вредных внешних факторов.
Вода "Легенда жизни" производится из артезианской воды, которая добывается из скважин глубиной 240 и 280 метров и имеет сбалансированный состав. Она физиологически полноценна, то есть максимально удовлетворяет потребности организма в таких макроэлементах, как калий, кальций, магний и др.
Кроме того, специально разработаны некоторые виды воды, дополнительно обогащенные ценными микроэлементами — йодом, фтором, селеном.
- Йод способствует развитию памяти, внимания, мышления, нормализует обмен веществ и активизирует умственную деятельность. "Легенда жизни" с добавлением йода является эффективной мерой профилактики йододефицита.
- Йод, фтор и селен: йод нормализует работу щитовидной железы, фтор защищает эмаль зубов от кариеса, селен — природный антиоксидант, эффективен в профилактике сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний. "Легенда жизни" с добавлением йода, фтора и селена — это комплексная защита здоровья.
- Янтарная кислота и селен активно защищают клетки организма от старения, выводят токсины, обогащают организм кислородом, а также служат профилактикой респираторных заболеваний. Уникальное сочетание этих элементов в премиальной воде "Легенда жизни" с янтарной кислотой и селеном.
- Йод и фтор: йод особенно необходим в раннем возрасте, он играет важную роль в развитии памяти, внимания и мышления. Фтор укрепляет кости и зубы. "Легенда жизни" с добавлением йода и фтора специально разработана для детских садов. (Для детей 3+).
- Специальная вода для детей с первых дней жизни – "Легенда жизни" Детская" имеет особый сбалансированный минеральный состав. Используется для питья, восстановления молочных смесей-заменителей грудного молока и приготовления детского питания. (Для детей 0+).
Вода "Легенда жизни" сохраняет свои полезные свойства при кипячении и заморозке.
Жители Алтайского края имеют прекрасную возможность подобрать для себя такую воду, которая наилучшим образом позаботится об их здоровье.
Каждый может выбрать "Легенду жизни" в своем формате: в мелком объеме — 0,33 л, 0,5 л, 0,7 л, 1 л, в среднем — 5 л, а также в бутылях 19 л. Подробнее с ассортиментом воды “Легенда жизни” можно ознакомиться на сайте компании.
Заказать или приобрести воду высшей категории качества "Легенда жизни" Вы можете удобным для себя способом:
Сайт www.777-777.org (онлайн-заказ действует для жителей Барнаула, Новоалтайска)
Телефон: в Барнауле 777-777, в Бийске 400-000, в Новоалтайске 77-777
Whatsapp: +79039957222
Telegram: @legendalifebot (для жителей Барнаула и Новоалтайска)
Водомаркет (г. Барнаул, Павловский тракт, 156, ГМ “Лента”)
Точки обмена в сетях АЗС "Роснефть" и "Лукойл" по всему Алтайскому краю
Магазин-салон "Легенда жизни" (г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 71)
"Легенда жизни" — для тех, кто хочет больше!