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Руководитель службы ритуальных услуг муниципального унитарного предприятия города Славгорода признан виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности с использованием служебного положения и приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в настоящее время установлено, что в апреле прошлого года директор одной из фирм, работающих на рынке ритуальных услуг, был назначен на должность руководителя службы ритуальных услуг местного МУПа.
После этого, используя свое положение, он решил "зачистить" конкуренцию и стал создавать двум местным бизнесменам, также занимавшимся захоронением умерших, препятствия.
В частности, обвиняемый предъявлял им незаконные требования и запрещал работать на территории городского кладбища.
"Таким образом, должностным лицом МУПа умышленными действиями произведено явно незаконное вмешательство в деятельность индивидуальных предпринимателей и воспрепятствование их законной деятельности", — констатируют в Следственном комитете.
Суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей.
Комментарии
Сурово, очень сурово !!!!