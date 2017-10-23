Лидер радикальной организации "Христианское государство" Александр Калинин, ставший известным благодаря борьбе против выхода в прокат фильма "Матильда", имел давние связи с алтайскими священниками. Об этом пишет "Коммерсант".
В начале осени угрозы прозвучали в адрес нескольких российских кинотеатров, которые планировали показывать фильм об императоре Николае II и балерине Матильде Кшесинской. Автором большинства "предупреждающих" писем стал лидер организации ХГ Александр Калинин. В настоящее время он находится в СИЗО. Судить Калинина будут по ст. 179 УК РФ — принуждение к совершению сделки или отказу от нее.
Интересно, что в прошлом он был блогером-проповедником. Согласно собственным признаниям Калинина, в 2012 году он пережил клиническую смерть. После этого понял, что "открыл для себя Христа", и стал проповедовать в Сети. Два года назад Калинин засветился на видео и фотографиях с протоиереем Иоакимом Лапкиным из Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ, самоуправляемая часть Русской православной церкви). Лапкин — фигура довольно известная на Алтае и, по мнению представителей официальной церкви, одиозная.
РПЦЗ неоднократно заявляла, что Лапкин служит в общине в Барнаульской области, которая не относится к их юрисдикции, и у него нет их разрешения на служение. Этот приход РПЦЗ действительно передала РПЦ, но Лапкин и его община перейти в РПЦ отказались.
Игнатий Лапкин, брат Иоакима, ведет канал на YouTube и заявляет, "что он избранный Богом, ему дух святой открыл проповедовать". Самое популярное его видео (о том, как он в дупле выжигал шершней) собрало 285 тысяч просмотров, в среднем ролики собирают по 20 тысяч. Братья живут в одной деревне, их приход многие называют сектой, а их учение — лжемиссионерством и лапковщиной.
Похоже, братья Лапкины и Калинин так и не нашли общего языка. Калинин не только разошелся с братьями по поводу канонизации Николая II, но и в целом занял позицию более радикальную: видеоблогер вступил в борьбу против всего, что только может "унизить святых православной церкви", заключает издание.
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