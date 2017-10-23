Фото: yumuz.ru
Неизвестные ворвались в редакцию "Эха Москвы" и ранили ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр, сообщил "Интерфаксу" главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в понедельник.
По его словам, журналистка госпитализирована и ее здоровью ничего не угрожает.
"Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер", — сказал Венедиктов.
Нападавший задержан охраной и передан полиции.
Двое неизвестных проникли в редакцию, брызнув из газового баллончика в лицо охраннику. Потом поднялись на лифте на 14-й этаж и подошли к рабочему месту Татьяны. Они ударили ее ножом в горло, после чего сбежали.
Других подробностей пока нет.
"В данный момент МВД предупреждено о случившемся, в здании работает полиция", — добавил Венедиктов.
Комментарии
Большего начальника Вашего выгнали, ВЫ туда же????
Гость, это вас гнать надо. Без родового слова "радиостанция" название склоняется: ведущая радиостанции "Эхо", НО ведущая "Эха"
жесть какая. подонки совсем распоясались. всё от безнаказанности.
Да они ВСЕ безграмотные................... Но денежку получают...
Фельгенгауэр, Латынина, Навальный................ м-да, в 30 -х года в Германии, штурмовики насильно поили касторкой редакторов либеральных газет, было наверно очень весело, но закончилось это плачевно, для всего немецкого народа
Слово ЭХО не склоняется, дл УМНЫХ...
Гость 17:36, ты ТУПОЙ!!!
"Эха Москвы" отвечает редакции А МИК для "Эхо Москвы" - есть ... А есть ....
ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, где такая релакция !!!!!!!!!!!!!!!!
17:47 ну есть малёха, а чо?
Словари фиксируют, что неодушевленное существительное эхо является склоняемым словом, а следовательно, при отсутствии родового слова (например, радиостанция) должно изменяться по падежам. Хотя... с идиотами спорить бесполезно
:47
- гость -
Гость 17:36, ты ТУПОЙ,
Почему, что тупые в РЕДАКЦИЯХ работают?????
"Слово ЭХО не склоняется, дл УМНЫХ..."
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да ну??? ну сначала хоть проверьте, а потом пишите
Тогда получается, что все СМИ тупые? Потому что так же написали. Зато гости здесь некоторые умные. Ну-ну
Почему, что тупые в РЕДАКЦИЯХ работают?????
Нет. Ты просто тупой и на это не влияет кто бы и где не работал. Но ты продолжай всем доказывать это.
3.10.2017 17:55
Гость
Словари фиксируют, что неодушевленное существительное эхо является склоняемым словом, а следовательно, при отсутствии родового слова (например, радиостанция) должно изменяться по падежам. Хотя... с идиотами спорить бесполезно
Здесь слово в кавычках, я ТУПАЯ 50 лет занимаюсь русским языком.....
Сакральная жертва
Телеканалом "РОССИЕЙ 1" была показана передача......
Специально для тупых, которые зря вот уже 50 лет занимаются русским языком Администрация города Екатеринбурга в рамках проекта «Екатеринбург говорит правильно» обращается к вопросу о склоняемости слова эхо. Как правильно: на «Эхе Москвы» или на «Эхо Москвы».
Словари фиксируют, что неодушевленное существительное эхо является склоняемым словом, а следовательно, при отсутствии родового слова (например, радиостанция) должно изменяться по падежам.
Таким образом, правильно: на «Эхе Москвы», но на радио «Эхо Москвы». Кавычки там ни при чем, они никак не влияют
я ТУПАЯ 50 лет занимаюсь русским языком.....
Что можно сказать по данной ситуации... Это ПРИСКОРБНО... А потом мы детям бестолковым удивляемся.
Таким образом, правильно: на «Эхе Москвы», но на радио «Эхо Москвы». Кавычки там ни при чем, они никак не влияют
Ведь правильно разобрался!!!!!
Дети ,ОЧЕНЬ, кстати, ГРАМОТНЫЕ !!!!!
Ну да, смотря чьи дети...
Ты ,ДУРАК,не ............В кавычках указывается организация!!!! НЕ СКЛОНЕЯТСЯ В НАЗВАНИЯХ, ............
Извини, ошиблась, ДУРАК !!!!
В редакции "Эха Москвы" ранили ножом журналистку Татьяну Фельгенгауэр
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Сегодня, 17:49. Происшествия
В Москве на Новом Арбате вооруженный ножом мужчина ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы"
Это на Алт ПРЕСС
знаете, что удивительно?
какие то подонки напали на женщину с ножом, а вы тут о склонении "эха" спорите.
или начальство такую задачу поставило?