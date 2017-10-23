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Водителя грузовика ждет суд в Барнауле по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью девятилетнему мальчику, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Напомним, данный инцидент произошел 15 августа в Казенной Заимке, когда бригада дорожников ремонтировала проезжую часть.
Согласно версии следствия, 67-летний обвиняемый после разгрузки асфальта не опустил кузов и продолжил движение. "Поднятая конструкция автомобиля задела провод телефонной связи, из-за чего деревянный столб упал на находящегося рядом девятилетнего мальчика", — уточняют в СКР. В результате ребенок получил тяжелую травму головы.
Правоохранители полагают, что мужчина халатно отнесся к правилам эксплуатации грузового транспорта, не убедившись в безопасности маневра.
В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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