Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Александр Карлин и председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обсудили итоги прошедшего в Алтайском крае этапа Кубка Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою, сообщает пресс-служба правительства региона.
Встреча прошла в понедельник, 23 октября. Генерал-полковник Владимир Шаманов поблагодарил алтайские власти за организацию турнира. Александр Карлин, в свою очередь, отметил, что правительство Алтайского края намерено и впредь поддерживать проведение этих соревнований на Алтае.
"Турнир мы принимаем у себя не в первый раз. Его популярность растет. В этом году соревнования посетили несколько тысяч любителей этого вида спорта", — сказал глава региона.
Александр Карлин сообщил Владимиру Шаманову, что на прошлой неделе с успехом прошли Дни культуры Алтайского края в Москве.
"Мероприятия состоялись на нескольких площадках: в Центральном доме литераторов, в информационном агентстве "ТАСС", Российском университете дружбы народов. Кроме того, в книжном магазине "Москва" прошла презентация наших издательских проектов. Самым знаковым событием стал показ на сцене музыкального театра "Геликон-опера" спектакля Алтайского театра музыкальной комедии "Ползунов". Выступление алтайских артистов с восторгом встретила взыскательная московская публика, зал аплодировал стоя", — рассказал глава региона.
Других тем беседы пресс-служба не сообщает. Также неизвестно, что говорил непосредственно сам Шаманов на встрече с губернатором. Что касается турнира, то он прошел с 19 по 22 октября в Барнауле уже в пятый раз. В соревнованиях приняли участие 122 спортсмена из 23 команд, представлявших военные подразделения и спортивные клубы, сборные военных округов. Алтайский край выставил три команды. В полном составе — семь человек (по количеству весовых категорий) — выступили сборная Федерации армейского рукопашного боя Алтайского края и команда "Боевое братство".
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