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Жителя Барнаула судят за приобретение, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции в одном из баров города.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в прошлом году правоохранители выявили группу лиц, которая занималась приобретением и продажей алкогольной продукции без акцизных марок.
"Установлено, что житель Барнаула приобретал у данных лиц изготовленную в республике Казахстан и немаркированную в соответствии с российским законодательством водку и коньяк, а затем реализовывал в мини-баре на территории одного из рынков города", — отмечают в надзорном ведомстве.
Во время обыска в заведении было изъято несколько сотен бутылок водки и коньяка.
Обвиняемый признался в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
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