Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал сообщения о том, что Лондон предложил ООН отменить термин "беременные женщины" из-за трансгендеров, сообщает РИА "Новости".
"Печально, что центральные и ключевые для всей Европы государства и страны, на культуре которых держится западная цивилизация, внезапно решили сойти с ума. Такие инициативы — прямое отрицание здравого смысла. Это путь на свалку мировой истории", — отметил Милонов.
Он подчеркнул, что сейчас идет настоящая атака на традиционные ценности, на институт семьи и брака.
"Ну кто, как не женщина, может быть беременной? Это вызов всему миру — вчера мы запрещаем называть папу папой, а маму мамой, сегодня мы отбираем у женщин беременность, что нас ждет завтра?" - спрашивает Милонов.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании попросило ООН заменить термин "беременные женщины" понятием "беременные люди" в документах организации, чтобы в список могли быть включены трансгендеры.
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