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Дом со спортзалом, барбекю и качелями продают в Барнауле за 10,5 млн руб.

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Коттедж площадью 246 квадратных метров находится в поселке Спутник
Фото: avito.ru
 
Коттедж площадью 246 квадратных метров продают в барнаульском поселке Спутник за 10,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
 
Дом расположен на участке площадью 10 соток. "Внутренняя и внешняя отделка из высококачественных материалов: стены – газобетон, перекрытия – ж/б, облицовка – кирпич. Очень красивый дорогой ремонт и мебель", — отмечает автор объявления. 
 
На первом уровне коттеджа расположены спортзал и котельная, на втором – зал, кухня, ванная комната. На третьем уровне находятся детская комната, две спальни, санузел с душевой кабиной, гардеробная. 
 
Также на участке есть баня из бруса, зона барбекю, беседка, качели, два гаража на три машины.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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