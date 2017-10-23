Жители Барнаула обсуждают в интернет-сообществе "Барнаул22" чудесные кадры состояния дорог и пешеходных переходов на пересечении улиц Глушкова и Э. Алексеевой, а также Глушкова — Титова.
"Непролазная грязь и огромные лужи. На последнем фото — дорожка, ведущая к гимназии №74. Жители расположенных в округе домов хотят знать, когда это прекратится", — говорится в сообщении.
"Зимой, видимо, и прекратится)), снег прикроет, и все нормально будет", — именно такой комментарий обобщает предположения о том, когда это прекратится.
Впрочем, жителей указанных микрорайонов поспешили успокоить тем, что "во всем городе так".
Комментарии
интернет-сообществе "Барнаул22" чудесные кадры состояния дорог и пешеходных переходов,
Ну вот Глава города хотел позитивные новости. ЧУДЕСНЫЕ кадры !!!Й