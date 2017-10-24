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Комментарии
у 092 та подтвердил инвалидность головного мозгу
По ходу эту схему рисовали сами себе. Все в знаках дорожных облеплено (одних "кирпичей" 5 штук), разными фломастерами подрисовано. Однако ничего не понятно где заезд, где выезд? Рисовали явно для администрации, чтобы указкой пояснять ответы на те вопросы которые возникают и у обычных граждан. Главно месяц будет работать в тестовом режиме, а потом схему движения изменят!? Во как! Только приучат и на тебе! Какая стоимость, какой порядок оплаты? Нафига делать платную, если у автовокзала такая работает уже давненько? Причем, такое пространство, стояло пустым без припаркованных авто. Людям альтернативы ни какой не оставляют, а налоги все платим исправно....