Правительство России утвердило дополненный перечень жизненно важных лекарств на следующий год, значительно расширив его, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами, передает ТАСС.
Как отметил глава кабмина, в уточненный перечень дополнительно включены 60 лекарств и 8 препаратов, предназначенных, в частности, для лечения онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, и некоторые другие виды важнейших лекарств.
Помимо этого, по словам главы кабмина, на 25 наименований был расширен список лекарств для льготников. "Нужно следить, чтобы эти лекарства были доступны", — заключил премьер.
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