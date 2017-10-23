Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что потенциальное решение России заморозить своё участие в работе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) станет шагом на пути к выходу из Совета Европы, пишет "Парламентская газета".
Впрочем, Слуцкий назвал преждевременным обсуждение этой темы, о которой 23 октября сообщил ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники.
Депутат подчеркнул, что в случае подтверждения этой информации она вместе с прекращением работы российской делегации в ПАСЕ и частичной приостановкой уплаты взносов в Совет Европы "станет реальным шагом к выходу" из этой организации.
По мнению Слуцкого, "если мы действительно прекратим работать со Страсбургским судом, членство в Совете Европы станет абсолютно формальным".
При этом перед любыми подобными шагами, как сказал Слуцкий, следует "взвесить все за и против".
Ранее в СМИ появилось сообщение, что Россия не исключает возможность заморозки своего участия в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Совета Европы (СЕ) и сокращения взносов в организацию.
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Давно пора.