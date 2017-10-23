Совет по науке при Минобрнауки призвал отменить решение по Мединскому

Совет по науке при Минобрнауки выступил с заявлением после заседания президиума ВАК, на котором было решено не лишать министра культуры Владимира Мединского докторской степени, пишет "Газета.RU".
В заявлении Совет обратил внимание на нарушение приказа Минобрнауки № 568 от 16.05.2016, согласно которому должна быть создана экспертная группа из членов президиума ВАК и экспертного совета по истории в случае расхождения их позиций.
"Совет по науке призывает пленум ВАК отменить решение сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК как принятое в нарушение процедур и правил, регламентирующих деятельность президиума ВАК", — говорится в заявлении Совета.
Также Совет рекомендует пленуму ВАК создать независимую экспертную комиссию для подготовки мотивированного заключения по заявлению о работе Мединского и для проверки новых открывшихся свидетельств о возможных нарушениях как при защите диссертации в совете, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году.
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