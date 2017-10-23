"Газпром" ответил на заявление Украины по газу

В "Газпроме" прокомментировали заявление Киева о возможности возврата страны к закупкам российского газа, если точка учёта газа будет перенесена с западной на восточную границу Украины, пишут "Известия".
"Формулировка, очевидно, некорректна, учет транзитного газа ведется и на восточной, и на западной границе Украины", — сказал официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей Куприянов, отметив, что, возможно, украинский чиновник имел в виду не "точку учета", а точку сдачи газа покупателям.
Ранее украинский вице-премьер по вопросам энергетики Владимир Кистион заявил, что Киев мог бы вернуться к закупкам газа у России, если бы точку учета газа перенесли с западной на восточную границу Украины.
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