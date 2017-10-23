Ведущая "Эха Москвы" Фельгенгауэр после операции находится в коме

Журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр была прооперирована и в настоящее время переведена в палату, сообщает LIFE.
Несмотря на то, что угрозы ее жизни больше нет, врачи оценивают состояние журналистки как тяжелое. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она погружена в коматозный сон, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
"Важно знать три вещи: удар был серьезным, состояние тяжелое, угрозы жизни нет. Сейчас Татьяна находится на искусственной вентиляции лёгких в послеоперационной палате и будет там до завтра. Кроме того, она погружена в коматозный сон", — сообщил Венедиктов.
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter заявил, что взял на контроль ситуацию с нападением на Фельгенгауэр: "Шокирован случившимся с Т.Фельгенгауэр. Делаем всё, чтобы восстановить здоровье. Держу ситуацию на контроле".
Шокирован случившимся с Татьяной @t_felg. Делаем все, чтобы восстановить здоровье. Скорейшего выздоровления! Держу ситуацию на контроле— Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 23, 2017
Как ранее сообщалось, мужчина ворвался в редакцию "Эха Москвы" на Новом Арбате и напал с ножом на ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Женщине он успел нанести рану в область шеи, прежде чем его задержала охрана. Возбуждено уголовное дело.
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