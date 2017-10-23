Президент России Владимир Путин подписал первый указ о приеме в гражданство РФ, который содержит требование о принесении новыми гражданами присяги. Документ размещен на официальном портале нормативно-правовой информации.
В соответствии с указом, новыми гражданами России станут 62 человека, а также их дети. Новые граждане получают документы с момента принесения каждым из них Присяги гражданина Российской Федерации. Это требование не распространяется на детей, не достигших возраста 18 лет — они получат гражданство автоматически после принесения присяги родителями.
В июле Путин подписал закон о введении присяги для новых граждан, а также об упрощенном порядке предоставления гражданства России украинцам.
Документ законодательно закрепляет текст присяги для лиц, получающих гражданство. Присяга приносится после принятия полномочным органом, занимающимся вопросами миграционного учета, решения о предоставлении гражданства России.
Отказ от присяги приведет к отмене такого решения. Закон вступил в силу с 1 сентября.
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