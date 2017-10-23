ГСУ СКР по Белгородской области проводит проверку по факту смерти работницы кондитерской фабрики "Славянка" в Старом Осколе, которая скончалась, обварившись в чане с карамелью, сообщает паблик "Белгород — это интересно".
36-летняя Наталья упала в чан с кипящей жидкостью во время своей смены и скончалась на месте от полученных ожогов. СКР по Белгородской области проводит доследственную проверку по данному факту.
По словам родственников Натальи, в справке о смерти написано "производственная смерть".
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