МВД планирует ужесточить наказание за езду в пьяном виде

Специалисты МВД России предложили ужесточить ответственность водителей за езду в пьяном виде, увеличив максимальный период лишения свободы и величину штрафов, которые предусмотрены за данный вид правонарушений, передает ТАСС.
В МВД указали на статистические данные, согласно которым доля нарушителей правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения за последние три года остается высокой.
"Для повышения эффективности противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения законопроектом предлагается увеличить максимальные срок лишения свободы и размер штрафа, установленные санкцией статьи 264.1 ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию") Уголовного кодекса России", — отметили в ведомстве.
В настоящее время штраф за нарушение названной статьи влечет выплату от 200 до 300 тысяч рублей, либо в размере заработной платы, либо обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности.
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