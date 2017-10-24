Хулиганы открыли стрельбу из пневматики по окнам элитного дома, где вице-премьер Дмитрий Рогозин проживает вместе с семьей, сообщает LIFE.
Неизвестные хулиганы обстреляли квартиру в жилом комплексе "Ближняя дача" на улице Староволынской. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах. ЧП расследует центральный аппарат МВД.
По предварительным данным, огонь велся из пневматики, а стрелки находились во дворе. Металлические шарики повредили окна не только в квартире Рогозина, но и в квартире его соседей.
На данный момент никто не задержан.
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