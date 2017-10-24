Лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне

Старший лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в воинской части в Чечне, он ликвидирован. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ.
Инцидент произошел в станице Шелковская. "В одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев", — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением.
О происшествии проинформирована военная прокуратура и военно-следственный отдел. Проводится служебная проверка.
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