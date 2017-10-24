Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель снова пригласил депутата Госдумы и противницу картины Наталью Поклонскую на премьеру, сообщает РИА "Новости".
"Я еще раз официально приглашаю вас прийти в кино и посмотреть фильм", — заявил Учитель, обращаясь к Поклонской во время пресс-подхода перед премьерой в Санкт-Петербурге.
Ранее Поклонская рассказала подробности "исторической встречи" с Учителем. "Мы говорили о "Матильде" 12 июня в Кремле на торжественной встрече в честь Дня России", — заявила депутат.
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