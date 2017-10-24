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Россияне назвали здоровье главным фактором качества жизни

, ИА "Амител"
Аутсайдерами списка стали критерии экологии, развитости коммунальной инфраструктуры и доступности медицинских услуг

Фото: yourheal.ru

Россияне назвали здоровье главным фактором, определяющим качество их жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что важность здоровья респонденты оценили в 4,77 балла из пяти. Другими главными составляющими качества жизни россияне назвали безопасность, стабильный доход, экологию, рацион питания и доступность медицинской помощи.

Большинство из этих критериев участники опроса назвали удовлетворительными.

Аутсайдерами списка стали критерии экологии, развитости коммунальной инфраструктуры и доступности медицинских услуг — их текущее состояние устраивает респондентов в меньшей степени.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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