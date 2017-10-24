Автомобиль Tesla Model X возглавил рейтинг самых ненадежных автомобилей по версии американской организации Consumer Reports. Список составлен на основе более 640 тысяч отзывов автовладельцев в США.
Tesla Model X не устроил большинство из них из-за проблем с покраской, отделкой, климатической системой и элементов кузова.
На втором месте — Cadillac Escalade, владельцы которого столкнулись с неполадками климат-контроля и коробки передач. Тройку антилидеров замкнул автомобиль Volvo XC90 из-за частых поломок электрики и силовой установки.
В топ-10 также попали Chevrolet Camaro, GMC Acadia, Fiat 500, Ford Focus, Ford Fiesta, Mercedes-Benz GLC и Jaguar F-Pace.
Комментарии
А Жыгули?
24.10.2017 06:17
- гость -
А Жигули уже более 10 лет не выпускают.