Краевую столицу посетила яркая и харизматичная Светлана Лобода, ставшая настоящим прорывом на российском олимпе поп-музыки — практически каждая ее композиция удивительно быстро попадает в список хитов, а шоу отличаются новейшими технологиями в сфере световых и визуальных решений и продуманной драматургией. Собственно, всего этого и ждала барнаульская публика и, судя по отзывам в социальных сетях, разочарована не была.
Омрачила выступление Светланы Лободы только серьезная задержка концерта — зрители ждали звезду не менее полутора часов. Ее конферансье объяснил заминку техническими проблемами. В конце концов, выйдя на сцену, артистка поделилась со зрителями тем, что ее день не задался с самого утра, и поблагодарила всех присутствующих за терпение.
"Сцена здесь чуть ли не горела", — призналась певица.
Что она имела в виду – не ясно, но после того, как музыканты заиграли, а Светлана вышла на сцену, о долгом ожидании зрители забыли и просто наслаждались шоу.
Тот невероятный момент, по телу бежали мурашки😲💝 пел веееесь зал!!! Это так здорово! Мы всем Барнаулом поддерживали как могли!! Думаю,никто не остался равнодушным от жаркого концерта @lobodaofficial 💝 и ждали мы все, гораздо больше, чем 1.5 часа,мы ждали Вашего приезда, с первого дня объявления о Вашем концерте!!! Спасибо!!! Отличное начало рабочей недели, от возбуждения уснуть не могу🙈 хотя, через 3 часа вставать на 17-ти часовой рабочий день! Но оно того стоит! Это первый концерт в моей жизни, Бог даст, не последний!!!) Эмоции зашкаливают)) P.S. Прошу прощения за плагиат видео, просто у меня не получилось заснять именно этот момент, потому что я пела 🙄😄🤗 #Loboda💝 #h2lo#случайная#твоиглаза#ЛободаБарнаул#23октября#дворецзрелищиспорта
Комментарии
КАК ЭТО МОЖНО СЛУШАТЬ!!!!!!
почему полный зал на вот ЭТО!!!!?????
люди вы уже мозг совсем потеряли...??? черт с ним, полный зал на любэ.... ура-патриоты и проч служивые и вояки- домосидцы.
но это ????!!!!
З.Ы, я не робот
Как много у нас деби...,,ой,прстите,любителей такой музыки))))
Новая солистка группы "Губы"
концерт не понравился.. ждали полтора часа. да и максимум по тв смотреть ее
Рашан культурес?
ну а ...лесс....
Музыкального воспитания в стране нет.