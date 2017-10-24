Фото: vk.com/barneos22
Сообщение о пожаре в строительном гипермаркете "Леруа Мерлен" поступило накануне вечером барнаульским пожарным.
Данные о возгорании электрощитка поступили в 21:39. Речь идет о гипермаркете, расположенном на Павловском тракте.
"В 21:49 (мест.) на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений пожар ликвидирован. На оперативное событие от МЧС России реагировали силы и средства в количестве 38 человек личного состава и 9 единиц техники", — указывают в экстренном ведомстве.
В МЧС также уточнили, что в магазине случилось короткое замыкание, но как такового пожара не было.
Комментарии
Мда, это что ж там за щиток такой загорелся, что пришлось целую роту пожарных вызывать? О безопасности покупателей, смотрю, в Леруа вообще не заботятся...
И не надо никаких террористов! Ходишь себе, обои выбираешь... А тут бамс - и щиток взорвался рядом с тобой. Халатное отношение поражает)
Поражают комментаторы на амике...
да вот кто пишет про обои, в теме Леруа, завидно, что там выбирают, а у них нет.... про обои в новости за 8:30 ))) совсем продажи встали